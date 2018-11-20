Merzifon
İlçe Müftüsü Mustafa Altun
, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini bildirdi.
Müftü Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hazreti Muhammed
'in doğum yıl dönümünde kutlanan Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri hakkında bilgi verdi. Diyanet İşleri Başkanlığı
'nın yönetmelik değişikliği ile "Kutlu Doğum" haftasının adını "Mevlid-i Nebi" olarak değiştirdiğini anımsatan Altun, hafta boyunca gerçekleştirilecek etkinliklerde Hazreti Muhammed'in yaşantısının ve sünnetlerinin vatandaşlara, gençliğe en iyi şekilde anlatılacağını belirtti.
Mevlid-i Nebi Haftası'nın temasının "Peygamberimiz ve Gençlik" olarak belirlendiğini aktaran Altun, şunları kaydetti:
"Hafta içerisinde seminerler düzenleyip, ziyaretler gerçekleştireceğiz. Peygamberimizi daha iyi anlamaya, anlatmaya ve yaşantısını örnek almaya çalışacağız. Umut ediyorum ki bu hafta içerisinde kutlayacağımız etkinliklerle Peygamberimizin yaşantısını kendimize örnek alırız. Gerçek saadeti ancak o zaman yakalarız. Peygamberin eşsiz hayatının bilinmesi ve örnek alınması, her insanın yegane gayesi ve görevi olmalıdır. Çünkü hayatımız, Allah Resulünün sünnetine uygun yaşandığında anlam kazanır."
Altun, bu mübarek günlerde toplum olarak büyük-küçük demeden camileri doldurup ibadet yapılması gerektiğini ifade ederek, Mevlid-i Nebi Haftası'nın tüm mazlum coğrafyalara birlik ve beraberlik getirmesini temenni etti.
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