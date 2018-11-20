Hatay
'ın Hassa
ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında İlçe Müftülüğü tarafından "Peygamberimiz ve Gençlik" konulu konferans düzenlendi.
Hassa İlçe Müftüsü Abdulhalık Ocakhanoğlu, Hassa Belediyesi Düğün Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, İslami değerlere ve İslam ahlakına uygun bir gençlik yetiştirmenin herkesin hedefi olması gerektiğini söyledi.
Hazreti Peygamberin İslam dinini ve İslam'ın gençlere bakışını her platformda anlatmaya çalıştıklarını ifade eden Ocakhanoğlu, milli ve manevi duygularla yetişen bir neslin, ülkenin yarınlara güvenle bakabilmesinin en büyük teminatı olduğunu belirtti.
Ocakhanoğlu, İslam ahlakının önemine de dikkat çekerek, şöyle konuştu:
"Hazreti Peygamber bu dini gençlerle omuz omuza kurdu ve bu değerleri gençlerle bizlere ulaştırdı. Ama maalesef bugünün gençliğine baktığımız zaman Hazreti Peygamberin izinden çok ama çok uzak olduklarını görüyoruz. Bugünkü gençliğin uçuruma yuvarlandığını görüyoruz. Bugünkü gençliğin bin bir tehlikelerle karşı karşıya olduklarını görüyoruz. "
Konferansa, Hassa Belediye Başkanı Abdurrahman Demirel
, İlçe Jandarma
Komutanı Binbaşı Nuri Dilek, Payas
İlçe Müftüsü Abdullah Sertoğullarından, Hassa Devlet Hastanesi Başhekimi Doktor Zeyneddin Karabiber, diğer kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.