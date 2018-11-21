Ondokuz Mayıs Hamidiye
Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla program düzenlendi. Hazreti Muhammed
'in dünyaya gelişinin 1447'nci yıl dönümü nedeniyle Ondokuz Mayıs Belediyesi Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen program Kur'an'ı Kerim tilavetiyle başladı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Hamidiye Anadolu Lisesi
Müdürü Murat Karaca
, açılış konuşmasını yaptı.
Etkinlik, öğrenciler tarafından ilahilerin seslendirilmesi ve Hazreti Peygamberi anlatan tiyatro gösteriminin ardından sona erdi.
Programa, 19 Mayıs
Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, İlçe Müftüsü Emin Patan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.
Hz.Muhammed,Hamidiye
21 Kasım 2018 Çarşamba 10:49