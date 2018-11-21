21 Kasım 2018, 10:49
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Mevlid-i Nebi Haftası

Mevlid-i Nebi Haftası

Ondokuz Mayıs Hamidiye Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Ondokuz Mayıs Hamidiye Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla program düzenlendi. Hazreti Muhammed'in dünyaya gelişinin 1447'nci yıl dönümü nedeniyle Ondokuz Mayıs Belediyesi Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen program Kur'an'ı Kerim tilavetiyle başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Hamidiye Anadolu Lisesi Müdürü Murat Karaca, açılış konuşmasını yaptı.

Etkinlik, öğrenciler tarafından ilahilerin seslendirilmesi ve Hazreti Peygamberi anlatan tiyatro gösteriminin ardından sona erdi.

Programa, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, İlçe Müftüsü Emin Patan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Hz.Muhammed,Hamidiye
21 Kasım 2018 Çarşamba 10:49