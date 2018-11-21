Prof. Dr. Nevzat Aşık, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla Manyas
ilçesinde konferans verdi.
Manyas Müftülüğü tarafından düzenlenen etkinlik, Çarşı Camisi çok amaçlı salonunda gerçekleşti.
Prof. Dr. Nevzat Aşık tarafından verilen "Peygamber ve Gençlik" konulu konferansı, Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya, Susurluk
Müftüsü Duran Turgut
, Manyas Müftüsü Fehmi Aydınlı
, daire amirleri ve vatandaşlar dinledi.
Konferans sonrası Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya, Nevzat Aşık'a çiçek takdim ederken, din hizmetlerine katkılarından dolayı iş insanları İrfan Aydın
, Musa Koyuncu ve İsa Koyuncu'ya da birer plaket verdi.
Susurluk,Manyas
21 Kasım 2018 Çarşamba 13:12