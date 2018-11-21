Taşova
ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Taşova Müftülüğü'nde, Şehit Bekir Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından hazırlanan programda konuşan okul müdürü Kemal Vehbi Onay, bu yıl "Peygamberimiz ve Gençlik" temasıyla Mevlid-i Nebi Haftasının kutlandığını söyledi.
Program, Hz. Muhammed'in hayatını anlatan vido gösterimi, ilahi, oratoryo ve şiirlerin okunması ile sona erdi.
Programa, Kaymakam Okan Yenidünya, Belediye Başkanı Bayram
Öztürk, Millli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer ve öğrenciler katıldı.
Taşova
21 Kasım 2018 Çarşamba 17:53