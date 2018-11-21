Gaziantep
'in Araban
ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında "Peygamberimiz ve Gençlik'" konulu konferans düzenlendi.
İlçe Müftülüğü tarafından Araban KaymakamlığıKonferans Salonunda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerlebaşladı.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda, Diyanet İşleri Başkanlığı
tarafından hazırlanan günün önemini anlatan sinevizyon gösterisi izlendi.
Programa, ArabanKaymakamı Emin Bağlı, Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir
, Araban CumhuriyetSavcıları Sefer Açıkyürek ile Ramazan Demiraslan, Araban İlçe Emniyet AmiriVekili Mahmut Şakir Yılmaz
, Araban İlçe Müftüsü Hasan Kiraz
, AK Parti
Arabanİlçe Başkanı Kamil Murat Kasney ve daire amirleri katıldı.
Diyanet İşleri Başkanlığı,Gaziantep,Araban
21 Kasım 2018 Çarşamba 19:32