Ağrı
'nın Doğubayazıt
ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla program düzenlendi.
Doğubayazıt İlçe Müftülüğünce Vali Kutlu Aktaş
Konferans Salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından programın açılış konuşmasını İlçe Müftüsü Adem Özdemir yaptı.
Programda, Halife Yusuf İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Dilara Özdemir, Hz. Muhammed'in hayatının anlatan "40 Yaşındasın" şiirini okudu.
"Hz. Peygamber ve Gençlik" konulu sinevizyon gösteriminin ardından ise İlçe Müftülüğü Tasavvuf Musikisi Korosu sahne alarak çeşitli ilahiler seslendirdi.
Programın konferans bölümünde, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu
İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Tefsir Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Akpınar
, katılımcılara "Peygamberimiz ve Gençlik" konulu bilgiler verdi.
Programın sonunda Doğubayazıt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zafer Engin, teşekkür konuşması yaparak, konuşmacı Prof. Dr. Ali Akpınar'a tablo hediye etti
İlçede cami ve Kur'an kurslarının yapımında emeği geçen hayırseverler ve öğrencilerin de plaketle ödüllendirildiği programda, katılımcılara Diyanet İşleri Başkanlığı
'nın "Peygamberimiz ve Gençlik" kitabı hediye edildi.
Programa, İlçe Emniyet Müdürü Harun Selim Budak
, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yardımcı, AK Parti
İlçe Başkanı Mustafa Konyar, kurum amirleri, din görevlileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Ak Parti,Ağrı,Doğubeyazıt
21 Kasım 2018 Çarşamba 19:35