Of ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında "Peygamberimiz ve Gençlik" konulu konferans düzenlendi.
İlçe Müftülüğünce, Sahil Günbatımı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen konferansta konuşan Of Kaymakamı Eyüp
Fırat, "Peygamberimizin doğduğu bu kutlu günün haftasında onu anlamak ve onu örnek almak hepimizin görevidir. Hepinizin bu mübarek haftasını kutluyorum." dedi.
İlçe Müftüsü Hüseyin İspiroğlu ise Diyanet İşleri
Başkanlığının bu yılki temasının, "Peygamberimiz ve Gençlik" olduğunu anımsattı.
"Peygamberimizi bir ömür seveceğiz." diyen İspirlioğlu, bu programla onu daha iyi anlayıp daha çok seveceklerine vurgu yaptı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Yılmaz
da Hazreti Peygamberin hayatını ve gençlere verdiği önemi anlattı.
Eyüp
21 Kasım 2018 Çarşamba 19:39