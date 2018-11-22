Kırklareli
Müftülüğünce Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında program düzenlendi.
Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, burada yaptığı konuşmada, Hazreti Peygamber'in doğumunun insanlık için çok önemli olduğunu vurguladı. Hazreti Muhammed
'in hayatının konuşarak anlatılamayacağını belirten Bilgin, herkesin Hazreti Peygamber'in hayatını örnek almasını, onun hayatı gibi bir hayat yaşaması gerektiğini söyledi.
İnsanların Allah'ın müjdelediği cennete ulaşması için doğum ile ölüm arasındaki süreci çok iyi değerlendirmesi gerektiğini anlatan Bilgin, Mevlid-i Nebi Haftası'nın kutlu olması temennisinde bulundu.
Programda, Kırklareli Müftüsü Hüseyin Demirtaş
da bir konuşma yaptı.
Hızırbey Camisi Müezzini Necmettin Ötün'ün kaside okumasının ardından Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Abdüsselam Arı, Dr. Öğretim Üyesi Feim Gashi ve Araştırma Görevlisi Mehmet Bilal
Yamak da Hazreti Peygamber'in hayatını anlattı.
Kırklareli
22 Kasım 2018 Perşembe 10:10