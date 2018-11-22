Ağrı
'nın Doğubayazıt
ilçesinde, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verildi.
Doğubayazıt İlçe Müftülüğünce ilçedeki bir restoranda düzenlenen yemekli programda, şehit aileleri ve gaziler, din görevlileriyle bir araya geldi.
İlçe Müftüsü Adem Özdemir, programda yaptığı konuşmada, Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ve gazileri de unutmadıklarını söyledi.
İnsanın çalışarak pek çok rütbe ve unvanlar elde edebildiğini belirten Müftü Özdemir, şöyle konuştu:
"Şehitlik ve gazilik rütbesi ise hayat karşılığında elde edilmekte ve inanç sayesinde kazanılmaktadır. Bu bakımdan rütbelerin en üstünü hiç şüphe yok ki şehitlik ve gaziliktir. Bu nedenle Doğubayazıt İlçe Müftülüğü olarak bizler de Mevlid-i Nebi Haftası vesilesiyle sizleri unutmadığımızı göstermek istedik. Cenab- Hakk tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Acılı ailelerine sabırlar versin. Gazilerimize sıhhat ve afiyetler ihsan eylesin. Gönülleri vatan ve millet sevgisiyle dolu gençler yetiştirmeyi lütuf eylesin."
Programa, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu
İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Tefsir Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Akpınar
, AK Parti Doğubayazıt İlçe Başkanı Mustafa Konyar, Doğubayazıt Gaziler Derneği Başkanı Resul İlhan, din görevlileri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.
Müftü,Ağrı,Doğubeyazıt
22 Kasım 2018 Perşembe 16:02