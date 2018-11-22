22 Kasım 2018 Perşembe 16:51



22 Kasım 2018 Perşembe 16:51

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında "Peygamberimiz ve Gençlik" konferansı düzenlendi.İslahiye İlçe Müftülüğünce Belediye Konferans Salonu'nda organize edilen konferansa, Gaziantep il Müftüsü Ahmet Çelik, Şahinbey ilçe Müftüsü Ömer Keskin, Belediye Başkan Yardımcısı Ergün Mideoğlu, Gaziantep Üniversitesi İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hacı Mustafa Paksoy, İlçe Müftüsü Ramazan Yıldırım, kamu kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan sinevizyon gösterisi izlendi.Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlanan programın açılışında konuşan ilçe Müftüsü Ramazan Yıldırım, Hazreti Muhammed'i anmanın önemine değindi.Şehitkamil İlçe Müftüsü Keskin'in günün anlam ve önemine değinen konuşmasının ardından konuşan İl Müftüsü Çelik, Hz. Muhammed'in gençliğe verdiği önemi anlattı.Gençlerin Hazreti Muhammed'in güzel ahlakıyla yetişmesinin önemli olduğuna dikkat çeken Çelik, internetin sınırsız olmasına rağmen insan hayatının sınırlı olduğunu vurguladı.Gençlere örnek gösterilen Hazreti Peygamberin bir önder, bir rehber ve bir lider olduğunu söyleyen Çelik, Hazreti Peygambersiz İslam'ın yaşanamayacağını ifade etti.Konferans, Müftülük İlahi Grubu'nun söylediği ilahilerle sona ererken protokol tarafından İl Müftüsü ve İlahi Grubu'na çiçek takdim edildi.