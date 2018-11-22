Mevlid-i Nebi Haftası

Yüksekova
Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ve Diyanet Vakfı Yüksekova Şubesi, Mevlid-İ Nebi Haftası nedeniyle ilçede konferans düzelendi.
İlçedeki bir düğün salonunda düzenlenen programda Marmara Üniversitesi
Araştırma Görevlisi Hafız Naci Demirci ve Bayrampaşa
Müftülüğü Kuran-ı Kerim Öğretmeni Hafız Necati Öztürk
tarafından Kuran-ı Kerim okundu.
Ardından hazırlanan sinevizyonun gösterimi yapıldı.
İl Müftüsü Faruk Gürbüz
, programda yaptığı konuşmada Mevlid-i Nebi Haftasını ve Mevlid Kandili
'ni kutlayarak İslam alemine ve Müslümanlara hayırlar getirmesini diledi.
Konuşmaların ardından Hakkari Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Yakup Öztürk
tarafından konferans verildi.
Programa Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Gürdoğan, TSO Başkanı Abdurrahman Pınar
, kamu kurumlarının amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Kuran-ı Kerim,Yüksekova
22 Kasım 2018 Perşembe 18:00