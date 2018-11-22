22 Kasım 2018, 18:06
»»

Mevlid-i Nebi Haftası

Mevlid-i Nebi Haftası

Karabük İl Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında "Mevlid-i Nebi Kur'an Ziyafeti" programı düzenlendi.

Karabük İl Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında "Mevlid-i Nebi Kur'an Ziyafeti" programı düzenlendi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Camisi'nde düzenlenen programda, 2009'da Kur'an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması'nda dünya birincisi olan Fatih Camisi İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu ve 2016'da dünya birincisi Eminönü Yeni Camisi İmam Hatibi Ferruh Muştuer ile Türkiye birincileri Sancaktepe Fatma Fitnat Hanım Camisi İmam Hatibi Osman Osmanoğlu ve Ümraniye Ulu Camisi Kur'an Kursu öğreticisi Ali Fıstık, Kur'an-ı Kerim tilaveti sundu.

Etkinlikler yarın "Peygamberimiz ve Gençlik" konferansıyla devam edecek.
22 Kasım 2018 Perşembe 18:06