Karabük
İl Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında "Mevlid-i Nebi Kur'an Ziyafeti" programı düzenlendi.
Karabük Üniversitesi (KBÜ) Camisi'nde düzenlenen programda, 2009'da Kur'an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması'nda dünya birincisi olan Fatih
Camisi İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu ve 2016'da dünya birincisi Eminönü
Yeni Camisi İmam Hatibi Ferruh Muştuer ile Türkiye
birincileri Sancaktepe
Fatma Fitnat Hanım Camisi İmam Hatibi Osman Osmanoğlu ve Ümraniye
Ulu Camisi Kur'an Kursu öğreticisi Ali Fıstık, Kur'an-ı Kerim tilaveti sundu.
Etkinlikler yarın "Peygamberimiz ve Gençlik" konferansıyla devam edecek.
22 Kasım 2018 Perşembe 18:06