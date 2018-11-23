23 Kasım 2018 Cuma 11:32



23 Kasım 2018 Cuma 11:32

Batman'ın Sason ilçesinde "Mevlid-i Nebi Haftası" dolayısıyla program düzenlendi.İlçe Müftülüğünce bir düğün salonunda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.İlçe Müftüsü Süleyman Baran, yaptığı konuşmada, bu özel haftanın hayırlara vesile olmasını diledi.Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından okul öncesi Kur'an kurslarında eğitim gören çocuklar ilahiler okudu.Daha sonra Batman Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Şemsettin Dursun tarafından, "Peygamberimiz ve Gençlik" temasında konferans verildi.Hz. Peygamberin yaşamının örnek alınması gerektiğini belirten Dursun, gerçek mutluluğun ancak o zaman yaşanacağını dile getirdi.Dursun, "Peygamberimizin eşsiz hayatının bilinmesi ve örnek alınması her insanın yegane görevi olmalıdır." dedi.Programa Sason Kaymakamlığına vekalet eden Kozluk Kaymakamı Osman Bilici, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Öksüz, Jandarma Asayiş Bölük Komutanı Binbaşı Muhammed Topal, AK Parti İlçe Başkanı Avni Yıldırım, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.