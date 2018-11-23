Başkale
İl Müftülüğünce Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında "Peygamberimiz ve Gençlik" konulu konferans düzenlendi.
Yatılı İlköğretim Bölge Okulu (YİBO) Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansta konuşan İl Müftüsü Nimetullah Arvas
, Hz. Muhammad'in yaşadığı dönemden bilgi vererek gençliğin önemine vurgu yaptı.
"Yıkık ve biçare nice gönüllerin horlanıp itilenler, yalnızlığa terk edilenler, onuru ve haysiyeti zedelenenler, insanlığını yitirenler, rahmet elçisinin ilkeleriyle hayat bulmaya ne kadar da muhtaç." diyen Arvas, "Onun ümmeti olan bizler de bu ilkeleri yaşama ve yaşatma konusundaki sorumluluğumuzu göz ardı etmeyelim. Yüce Rabbimiz, bizleri onun yolundan ayırmasın ve şefaatine nail eylesin." ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından ardından katılımcılara "Hz. Peygamber ve Gençlik" adlı kitap dağıtılırken, liseler arası yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Konferansa, İlçe Müftüsü İsmail Aydın
, bazı kurum amirleri ve vatandaşlar da katıldı.