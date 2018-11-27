Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Keskin
, "Peygamberi anlamak, peygamberi tanımak kuru kuruya sevgiyle olmaz. Peygamberin öğretilerini yaşadığımız ölçüde, biz ona olan bağlılığımızı göstermiş oluruz." dedi.
Mevlid-i Nebi Haftası NKÜ Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen "Peygamberimiz ve Gençlik" konulu panelde konuşan Keskin, İslam dinini yaşayarak öğrenmenin çok önemli olduğunu söyledi.
Peygamber sevgisinin uygulamaya konularak yapılmasının çok önemli olduğunu aktaran Keskin, şunları kaydetti:
"Peygamberimizi sevdiğimiz için, onu anmak ve anlamak için buradayız. Efendimiz bize Rabbimiz tarafından gönderilen bir rehberdir. Efendimizin bizim için anlamı, onun mesajını anlamak ve yaşamaktır. Ancak, peygamberi anlamak, Peygamberi tanımak kuru kuruya sevgiyle olmaz. Peygamberin öğretilerini yaşadığımız ölçüde, biz ona olan bağlılığımızı göstermiş oluruz. Bu programda da konuşacağımız gençlikle ilgili öğretilerini hayatımıza geçirdiğimiz ölçüde ona bağlılığımızı göstermiş olacağız."
Panele NKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ensar Nişancı, Tekirdağ İl Müftüsü İsmail İpek
, İlçe Müftüleri, NKÜ Genel Sekreteri Dr. Abdullah Yinanç, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
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