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Mevlid-i Nebi Haftası

Derebucak ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında anma programı düzenlendi.

08.11.2019 15:32 | Son Güncelleme: 08.11.2019 15:32 Mevlid-i Nebi Haftası
ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında anma programı düzenlendi.
Derebucak Belediyesi Kültür Merkezi'nde 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu koordinatörlüğünde gerçekleştirilen anma programında, öğrenciler tarafından Kur'an-ı Kerim, şiir ve ilahi dinletileri sunuldu.
Programa, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Güneş, İlçe Müftü Vekili Ramazan Aydın, kurum amirleri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Güneş, yaptığı konuşmada, programda emeği geçen idareci, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Derebucak, Güncel

Kaynak: AA

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