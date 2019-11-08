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Mevlid-i Nebi Haftası

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

08.11.2019 17:04 | Son Güncelleme: 08.11.2019 17:04 Mevlid-i Nebi Haftası
'in ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla program düzenlendi.
Belediye Kültür Merkezi'inde 'Peygamberimiz ve Aile' başlıklı konferansa, İlçe Müftüsü Mustafa Topal konuşmacı olarak katıldı.
Topal, Hz. Peygamber'in güzel ahlakı ve aileye verdiği önemi anlatarak, şöyle konuştu:
"Çağın bağımlılığı olan sosyal medyadan kendimizi ve çocuklarımızı koruyarak onlarla daha çok vakit geçirmeliyiz. Bu şekilde İslam dininin en çok önem verdiği aile düzeni bozulmadan nesilden nesile geçer."
Konferansa, İlçe Kaymakamı Berker Çırak, Belediye Başkan Vekili Hüseyin Ünal, İlçe Jandarma Bölük Komutanı İlhan Canseven ile vatandaşlar katıldı.
Konuşmaların sonunda Kaymakam Çırak, Topal'a, toprak kahve takımı hediye etti.

Mustafa Topal, Pazaryeri, Bozüyük, Bilecik, Güncel

Kaynak: AA

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