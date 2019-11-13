Haberler » Güncel » Mevlid-i Nebi Haftası - Haber

Mevlid-i Nebi Haftası

Ezine Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla konferans düzenlendi.

13.11.2019 15:36 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:36Mevlid-i Nebi Haftası
Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla konferans düzenlendi.
Konferans Salonunda düzenlenen ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Tevhit Ayengin'in konuşmacı olarak katıldığı "Hz. Peygamber ve Aile" temalı konferans verildi.

Program Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı.
Ardından konuşan İlçe Müftüsü Ali Üney, ailenin toplumun temel taşı olduğunu, aynı zamanda bireylerin yetiştiği ve kendini güvende hissettiği bir ortam olduğunu söyledi.
Konferansa konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Tevhit Ayengin ise ailenin önemi ve Hz. Peygamberin aile yaşantısından örnekler verilirken aynı zamanda ailedeki mahremiyetinde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgiler verdi.
Konferansa Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, Belediye Başkanı Güray Yüksel, İlçe Jandarma Komutanı Gürkan Irak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Akman, AK Parti Ezine İlçe Başkanı Mehmet Ünsal, siyasi parti ve STK temsilcileri, kurum amir ve müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Müftülük, Ezine, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:30 Anaokulu öğrencilerinden jandarma ziyareti
17:30 Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı'nda kadınların liderlik özelliği vurgulandı
17:28 Çorum mahallede baz istasyonu gerginliği sürüyor
17:28 SETA'da "Rus Dış Politikasında Değişim ve Süreklilik" paneli
17:28 Beton parke makinesinin altında kalan işçi öldü
17:08 YPG/PKK'lı iki terörist, ailelerinin desteğiyle kurtarıldı
17:06 Pompalı tüfekle dehşet saçan kıskanç koca rahip çıktı
16:42 CHP'li Tanal'dan internet gazeteciliği Basın Kanunu kapsamına alınsın teklifi
16:40 ABD'nin en büyük süt üreticisi Dean Foods iflas etti
16:04 TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK'ten ortak açıklama: Asgari ücretlilerden alınan vergiler indirilmeli
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
18:48 Son dakika... Bülent Korkmaz istifa etti
13.11.2019 17:31:41