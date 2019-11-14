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Mevlid-i Nebi Haftası

Yahşihan ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

14.11.2019 15:18 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:24Mevlid-i Nebi Haftası
ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla program düzenlendi.
Şehit Bekir Ferhat Kaya İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, programda yaptığı konuşmada, gelecek nesillerin sağlam temeller üzerinde olması için öğrencileri en iyi şekilde yetiştirmeleri gerektiğini söyledi.
İlçe Müftüsü Muharrem Evirgen de "Yavrularımızı Allah'ın emrettiği şekilde edep ve haya ile yetiştirmeliyiz. Her çocuk Müslüman doğar. Çocuklarımıza sahip çıkalım, ilim ve irfandan mahrum bırakmayalım." diye konuştu.
Program, öğrenciler tarafından düzenlenen çeşitli gösterilerin ardından sona erdi.

Ferhat Kaya, Yahşihan, Güncel

Kaynak: AA

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