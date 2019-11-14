Haberler » Güncel » Mevlid-i Nebi Haftası - Haber

Mevlid-i Nebi Haftası

Bahşılı ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

14.11.2019 17:34 | Son Güncelleme: 14.11.2019 17:34Mevlid-i Nebi Haftası
ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla program düzenlendi.
Bahşılı İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleştirilen program, Kur'an- Kerim tilavetiyle başladı.
İlçe Müftüsü Ahmet Altacı, programda yaptığı konuşmada, Hazreti Peygamber'in hayatın her safhasında olması gerektiğini söyledi.
Bugün aile hayatında örnek alınacak tek kişinin Hazreti Peygamber olduğunu ifade eden Altacı, "Evlerimizi cennete çevirmek bizim elimizde. Ne kadar çok ibadet edilirse edilsin iyi bir insan, iyi bir komşu, iyi bir eş olmadıkça iyi bir mümin de olunmaz." diye konuştu.
Kaymakam Ahmet Altun ve Belediye Başkan Yardımcısı Ata Dönmez'in de katıldığı programda, hafta dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Program, okunan ilahilerin ardından sona erdi.

Bahşılı, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:26 Eskişehir varank koza altın, tmsf bünyesinde yüzde 220 kar etti
19:26 Yaşadıklarına dair tek hatırladığı şey 'ötenazi talebi ve acıları'
19:25 FLAŞ
19:23 BAHÇELİEVLER'DE YANGIN; MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI
19:23 Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 75. yıl dönümü
18:58 Beşar Esed'den ölü bulunan İngiliz istihbarat subayı Le Mesurier'la ilgili Türkiye'ye küstah suçlama
18:26 Son Dakika: Eyüpsultan'da öğrenci servisi devrildi: 7 öğrenci yaralandı
18:11 İBB Meclisi'nde 39 ilçenin 2020 bütçesi onaylandı
18:27 Son Dakika: Milliler zafer peşinde! İlk 11'ler belli oldu
15:11 Son dakika: İmamoğlu'nun "Gerek yok" diyerek iptal ettiği arıtma tesisini Bakanlık yapacak
18:58 Beşar Esed'den ölü bulunan İngiliz istihbarat subayı Le Mesurier'la ilgili Türkiye'ye küstah suçlama
19:12 İntihar eden Saadet öğretmen, annesine intihardan önce "Öğrencilerin önünde bana yumruk attılar" demiş
17:55 2019 Cuma mesajları resimli – En güzel, anlamlı Cuma mesajları
16:54 2020 resmi tatiller takvimi belli oldu! 2020 resmi ve dini tatiller
14.11.2019 19:26:32