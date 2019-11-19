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Mevlid-i Nebi Haftası

Başkale Müftülüğü, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla program düzenledi.

19.11.2019 16:20 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:20Mevlid-i Nebi Haftası
Başkale Müftülüğü, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla program düzenledi.
Yatılı Bölge Ortaokulu'nun konferans salonunda Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Kaymakam Asım Solak, peygamber efendimizin verdiği mesajlar uygulanırsa, dünyada hiçbir problemin kalmayacağını söyledi.
Solak, "İlk emir 'Oku'dur ama ne acıdır ki hayatımızda okumak ya azdır ya da hiç yoktur. Bu şekilde kurtuluşa ermemiz mümkün değildir. İnşallah Mevlid-i Nebi haftası buna vesile olur. Peygamberimizin bizlere verdiği mesajları anlar, hayatımızda uygularız." dedi.
İl Müftüsü Ömer Keskin ise peygamberin sözlü ve fiili rehberliğine büyük ihtiyaç duyulduğunu anlattı.
İlçe Müftüsü İsmail Aydın'ın konuşmasının ardından ilahiler okundu, sinevizyon gösterimi sunuldu.
"Hz. Peygamber ve Aile" konferansıyla son bulan programda, katılımcılara gül ve kitap hediye edildi.

Güncel

Kaynak: AA

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