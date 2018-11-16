Mevlid-i Nebi Haftası, Artık Rebî'ul-evvel Ayında Kutlanacak

FETÖ'nün hoşgörü tezgahıyla Nisan ayı içerisine kaydırılan ve Kutlu Doğum Haftası adı altında düzenlenen Mevlid Kandili
, eskisi gibi Rebi'ul-evvel ayında Mevlid-i Nebi Haftası olarak kutlanıyor.
Ana teması 'Peygamberimiz ve Gençlik' olan '2018 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası' tanıtım toplantısında konuşan Diyanet İşleri
Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş
, "Gençliğin ve gençlerimizin farkında olmalıyız. Düşüncesi, hayat tarzı, kılık kıyafeti ne olursa olsun gençlerimizi aynı şekilde sahiplenmeli ve hepsine önem vermeliyiz. Sürekli eleştiri ve olumsuzluklar üzerinden değil, rehberlik ekseninde bir iletişimi tercih etmeliyiz" dedi.
Hicri Rebi'ul-evvel ayının 12. gecesi olan 19 Kasım 2018 Pazartesi gününün Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa
'nın yeryüzüne teşriflerinin sene-i devriyesi olduğunu hatırlatan Erbaş, "Bu vesileyle bir hafta süresince peygamberimizi anma, anlatma ve anlamaya yönelik birçok program gerçekleştireceğiz. Geçmişten günümüze Müslümanlar Peygamberimizin dünyaya teşriflerini çeşitli etkinliklerle ihya etmişlerdir. Mevlid-i Nebi'yi anmak, sadece bir sevgi, muhabbet ve resule vefadan ibaret değildir. Peygamberimizi anlamak aynı zamanda savaşlar, yoksulluk ve ümitsizlik gibi devasa sorunların kuşattığı yeryüzünü yeniden adalet, muhabbet ve merhametle tanıştırmanın yolunu ve yöntemini anlamaktır" ifadelerini kullandı.
Gençliğin, insana bahşedilen çok kıymetli bir nimet olduğunu kaydeden Erbaş, "Hayallerin, heyecanın, arayış ve idealizmin en yoğun yaşandığı dönemdir. Ömrün en verimli mevsimi olan gençlik iyi değerlendirildiğinde kişiye dünya ve ahret saadeti kazandırmakta, güzel değerlendirilmediğinde ise bir daha ele geçemeyecek kaybolan yıllara dönüşmektedir. Gençlik aynı zamanda bir milletin geleceğidir. Mekke
'de en zor zamanlarda Peygamber Efendimizin davetine icabet ederek İslam'ı kabul edenlerin çoğunu gençler oluşturmaktadır. Bu durum bizlere, gençlerin İslam'ı kabul etmeye, hak ve hakikat mücadelesine gönül vermeye daha yatkın olduklarını göstermektedir. Bu çağın gençlerine Peygamberimiz gibi yaklaşabilirsek elbette bize ilgi göstereceklerdir. Peygamberimizin metodu ile İslam'ı temsil ve tebliğ edebilirsek bu asırdan ashabın gençlerine dost nice genç yiğitler çıkacaktır. Esas mesele Allah'ın gencin fıtratında var ettiği duyguların doğru bir rehberlikle yönetilmesidir. Bu çerçevede dikkatten kaçmaması gereken husus, bugün gençlerin duygularını etkileyen ve küresel boyutta hayatı kuşatan mekanizmaların istismar ve çıkara dayalı bir anlayışa sahip oluşudur. Nitekim kapitalizmin hayatı her yönüyle kuşattığı günümüzde fark edilmenin bir aracı olarak lanse edilen tüketim ve gösteriş propagandasına en çok gençler maruz kalmaktadır. Terör örgütleri, tuzaklarını gençliğin duygularının güzergahına kurmaktadırlar. Dünyanın birçok yerinde derin hesapların ve çıkar tutkularının ucuz ve masum kurbanları olarak gençler seçilmektedir. Modern zamanlarda bilgi, ulaşım ve iletişim teknolojisinde yaşanan hızlı gelişim ve teknolojiler gençliğin işini daha da zorlaştırmakta, olumsuz akımlar ve mecralar karşısında onları zayıf ve savunmasız bırakmaktadır. Bizim kendimiz geleceğimiz ve ahiretimiz adına en büyük sorumluluklarımızdan biri de, gençliğimize doğru bir rehberlik yapmaktır. Onları inanç ve medeniyet değerleriyle buluşturmaktır. Gençliğin ve gençlerimizin farkında olmalıyız. Düşüncesi, hayat tarzı, kılık kıyafeti ne olursa olsun gençlerimizi aynı şekilde sahiplenmeli ve hepsine önem vermeliyiz. Sürekli eleştiri ve olumsuzluklar üzerinden değil, rehberlik ekseninde bir iletişimi tercih etmeliyiz. Sadece nasihat değil, gençlerde görmek istediğimiz erdemleri yaşayarak örnek rol model olmalıyız" ifadelerini kullandı.
"Mevlid-i Nebi Haftasında 'Peygamberimiz ve Gençlik' konusunu bir hafta boyunca yurt içinde ve yurt dışında millet varlığımıza anlatacağız" diyen Erbaş, bu kapsamda yapılacak etkinlikler hakkında şu bilgileri verdi:
"17 Kasım Cumartesi saat 18.30 itibariyle İstanbul Sinan Erdem
Spor Salonunda açılış programı ile Mevlid-i Nebi Haftasını başlatıyoruz. Bütün camilerimizde yoğun programlar icra edeceğiz. Gençlerimizle özel buluşmalar gerçekleştireceğiz. Salonlarda halkımızla buluşacağız, okullarımızda öğrencilerimizle etkinlikler yapacağız, şiir, kompozisyon, bilgi yarışmaları ve bu yarışmalar sonucunda dereceye giren öğrencilerimizi Umre
ve benzeri ödüllerle mükafatlandıracağız. Çok önemli bir etkinlik olarak 23-25 Kasım tarihlerinde 3 gün boyunca uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu düzenleyeceğiz. Bütün milletimizi ve özellikle gençlerimizi Mevlid-i Nebi programlarımıza katılmaya davet ediyoruz." - ANKARA