Mevlid-i Nebi Haftası Çeşitli Etkinliklerle Kutlanacak

İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin
, Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle haftanın duyurusunu yapmak üzere ilde görev yapan basın temsilcileriyle sabah kahvaltısında bir araya geldi.
Yapımı tamamlanan ve önümüzdeki günlerde hizmete açılması planlanan, ilin manevi bakımdan yüz akı mesabesinde hizmet ve faaliyette bulunacak olan Pir-i Sami Kur'an Kursu ve İlim Araştırma Merkezimizin yemekhanesinde hazırlanan kahvaltı ile basın mensuplarıyla bir araya gelen müftü Mehmet Emin Çetin, kahvaltının akabinde basın mensuplarına bir açıklama yaparak Mevlid-i Nebi Haftası Etkinlikleri hakkında bilgiler verdi.
Hafta boyunca yürütülecek olan faaliyetlerin davetiyelerinin, program akışının ve Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle Diyanet İşleri Başkanlığı
tarafından "Hz. Peygamber ve Gençlik" adıyla basımı yapılan kitabın davetlilere tanıtımını yaparak ve birer adet takdimiyle birlikte müftü Çetin, kursun katlarını gezerek, kurs hakkında basın mensuplarını bilgilendirdi. - ERZİNCAN
Müftü,Sabah,Emin Çetin
18 Kasım 2018 Pazar 09:43