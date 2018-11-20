Mevlid-i Nebi Haftası Düzenlenen Açılış Programı ile Başladı

20 Kasım 2018 Salı 15:05



20 Kasım 2018 Salı 15:05

Bozüyük'te İlçe Müftülülüğü tarafından düzenlenen program ile Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri başladı.Bozüyük İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri Osmangazi Parkı'nda düzenlenen program ile başladı. Programda konuşan İlçe Müftüsü Mustafa Topal; "Bizler diyanet görevlileri olarak, Peygamber efendimiz S.A.V'in güzel ahlakını ve onun güzelliklerini herkese en iyi şekilde anlatmak ile görevliyiz. Efendimizin dünyaya geldiği bu kutlu zaman süresince yapılacak etkinlikleri sizinle paylaşmak istedik. Bu vesileyle bu programların oluşturulmasında bizlere her zaman destek veren Sayın Kaymakamımız Hasan Yaman ve Belediye Başkanımız Fatih Bakıcı'ya teşekkür etmek istiyoruz. Bizlerin tek gayesi çocuklarımıza ve yeni nesillerimize İslamı ve tabiki Peygamber Efendimiz S.A.V'i anlatmaktır" dedi.Mevlid-i Nebi Haftası ve yapılacak programlar hakkında bilgi veren İlçe Müftüsü Mustafa Topal, katılım gösteren tüm konuklara teşekkür etti.Düzenlenen açılış programına Kaymakam Hasan Yaman, Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakcı, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Çetin, Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Kuru, İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner, Kent Konseyi Başkanı Osman Tekeli, Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya ve din görevlileri katıldı. - BİLECİK