Mevlid-i Nebi Haftası Etkinlikleri

Artvin
'de Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla yapılacak etkinlikler görüşüldü.
Mevlid-i Nebi Haftası Platform Toplantısı, Vali Yılmaz Doruk
, İl Müftüsü Hasan Güneş
, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Vali Doruk, burada yaptığı konuşmada, bir toplumun değer yargıları, kültürü ve inançlarıyla ayakta kalabileceğini belirterek, "Toplumumuza dinimizi ve Peygamberimizin hayatını doğru şekilde anlatmak durumundayız. Bu konuda çokça istismarlar oluyor. Bu anlamda Diyanet İşleri
Başkanlığımızın himayelerinde İl Müftülüğümüzce Mevlid-i Nebi Haftası etkinliklerinin önemini halkımıza en iyi şekilde anlatıp öğretmek hepimizin sorumluluğudur." dedi.
Gençliğin ve insanlığın bu etkinliklerden istifade etmesini sağlamak istediklerini ifade eden Doruk, "Toplumlar kimliğini koruyabildiğinde ayakta kalır. Dini yönümüz de bu toplumu ayakta tutan en kıymetli ve en başta gelen değerlerimizden birisidir. Dolayısıyla hafta boyunca yapılacak etkinliklere toplumun her kesiminin katılım sağlamasında fayda var." diye konuştu.
İl Müftüsü Güneş ise Diyanet İşleri Başkanlığının aldığı yeni kararla Hazreti Muhammed
'in doğduğu günün içinde yer aldığı haftanın Mevlid-i Nebi Haftası adıyla Hicri takvime göre kutlanacağını söyledi.
Toplantıda, İl Müftülüğünce hafta boyunca gerçekleştirilecek kutlama etkinlikleri görüşüldü.
Yaklaşık bir saat süren etkinliğin sonunda katılımcılara İl Müftülüğünce "Peygamberimiz ve Gençlik" adlı kitap hediye edildi.
Hasan Güneş,Yılmaz Doruk,Artvin
14 Kasım 2018 Çarşamba 14:21