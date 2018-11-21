Suşehri
ilçesinde, Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında İlçe Müftülüğü tarafından "Peygamberimiz ve Gençlik" konulu konferans düzenlendi.
Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda düzenlenen programda konuşan İlçe Müftüsü Yaşar
Kaşkaya, Peygamber Efendimizin gençliğe verdiği önem hakkında kısa bilgiler verdi. Diyanet İşleri Başkanlığı
Strateji Daire Başkanı Dr. Muhammed Ali
Asar da Peygamber Efendimizin gençlik hayatı ve gençlere verdiği önemi anlattı.
Gençlere yönelik sinevizyon sunumunun yapıldığı programda, anaokulu öğrencileri tarafından ilahiler de söylendi.
Etkinliğe, Suşehri Kaymakam Vekili Çağlar Partal, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel
, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Yaşar,Suşehri
21 Kasım 2018 Çarşamba 15:57