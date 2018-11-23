Mevlid-i Nebi Haftası İçin Etkinlik Düzenlendi

Düzce
Belediyesi Mevlid-i Nebi haftası dolayısıyla Cedidiye Camii önünde etkinlik düzenledi.
Düzce Belediyesi,Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV) 'in dünyaya teşriflerinin yıl dönümü dolayısıyla Düzce Belediyesi önünde Mevlid-i Nebi programı düzenledi. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen programa Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı
ve Düzce Belediye Başkanı Dursun
Ay ile vatandaşlar katıldı. Etkinlikte vatandaşlara pilav ikramında bulunan Vali Dağlı ve Başkan Ay, daha sonra Düzce Belediyesi Mehter Takımı tarafından verilen konseri dinledi. Düzceli vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği program konserin ardından sona erdi. - DÜZCE
Düzce