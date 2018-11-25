Mevlid-i Nebi Haftası Kutlamaları

Eskişehir
Mevlevihanesi Kültür Derneği Tasavvuf Müziği Topluluğu, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) doğum yıl dönümü dolayısıyla bir etkinlik düzenledi.
Mevlidi Nebi Haftası kapsamında Eskişehir Mevlevihanesi Kültür Derneği Tasavvuf Müziği Topluluğu tarafından Kurşunlu
Külliyesinde düzenlenen etkinliğe çok sayıda davetli katıldı. Program kapsamında keman sanatçısı ve koro şefi Nazan Naz eşliğinde ilahiler okundu. Bendir sanatçısı Necdet Naz, udi sanatçı Ali Kanneci, neyzen sanatçısı Hüseyin Yürektensever müziği ile koroya eşlik etti. Söylenen ilahiler ve koro büyük beğeni topladı. - ESKİŞEHİR
Kurşunlu,Eskişehir
25 Kasım 2018 Pazar 14:11