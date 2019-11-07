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Mevlid-i Nebi Haftası'na doğru

Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (Diyanet-Sen) Kütahya Şubesi Başkanvekili Ülfet Balon, günümüz insanının peygamberi tanımaya ve sevmeye ihtiyacı olduğunu söyledi.

07.11.2019 16:58 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:58 Mevlid-i Nebi Haftası'na doğru
Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (Diyanet-Sen) Kütahya Şubesi Başkanvekili Ülfet Balon, günümüz insanının peygamberi tanımaya ve sevmeye ihtiyacı olduğunu söyledi.
Balon, sendika binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Peygamber Efendimizin dünyayı şereflendirdiği Mevlid-i Nebi'nin 1448'inci yıl dönümünün yarın idrak edileceğini belirtti.

Yüce Allah'ın sevgisine ve rahmetine mazhar olmanın tek yolunun Hazreti Muhammed'e uymak ve onu sevmek olduğunu ifade eden Balon, şunları kaydetti:
"Bir insanın tanımadığı birisini sevmesi mümkün değildir. Peygamber sevmek için önce onu tanımak gerekir. Onun için bu milletin evlatlarına peygamberi tanıtmak ve sevdirmek biz Müslümanların boynunun borcudur. Günümüz insanının peygamberi tanımaya ve sevmeye ihtiyacı vardır. Peygamber efendimiz şöyle buyuruyor. 'Kişi sevdiği ile beraberdir' Allah teala bizleri peygamberden ve onun sevgisin den ayırmasın."

Diyanet Sen, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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