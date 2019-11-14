Haberler » Güncel » Mevlid-i Nebi Haftası'nda 'Peygamberimiz ve Aile Hayatı' Anlatıldı - Haber

Mevlid-i Nebi Haftası'nda 'Peygamberimiz ve Aile Hayatı' Anlatıldı

Develi İlçe Müftülüğünce düzenlenen Mevlid-i Nebi haftasına, Diyanet İşleri Başkanlığının belirlediği Peygamberimiz ve Aile Hayatı konu alındı.

14.11.2019 15:38 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:43Mevlid-i Nebi Haftası'nda 'Peygamberimiz ve Aile Hayatı' Anlatıldı
İlçe Müftülüğünce düzenlenen Mevlid-i Nebi haftasına, Diyanet İşleri Başkanlığının belirlediği Peygamberimiz ve Aile Hayatı konu alındı.

Develi Kültür Merkezinde gerçekleşen ve Kur'an tilaveti ile başlayan programa Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, İl Müftüsü Prof Dr Şahin Güven, Seyrani Fakültesi Dekanı Prof Dr Lütfullah Cebeci, Erciyes Üniverstesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof Dr Temel Yeşilyurt, İlçe Müftüsü Zekeriya Koçak, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Develi Kaymakamı Murat Duru "Bende daha önce görev yaptığım ilçelerde de sizin acınızı ve mutluluğunuzu paylaşmak adına zamanım el verdiği müddetce katılırım. Katıldığım düğünlerde 2 kutsal değerimizi hediye ediyorum gelin ve damadımıza, bir tanesi Kur'an bir tanesi de Türk Bayrağı. Türk Bayrağı'nın niteliklerine sağdık kalın diyorum, Kur'an bize neyi ifade ediyorsa bunların izinden gidin diyoruz. Kur'an'ı bize tebliğ eden Peygamber Efendimiz. Böyle güzel bir ahlaka sahip Peygamberin ümmeti olmamız, öyle bir Peygamberimizin olduğundan dolayı hepimizin şükretmesi lazım. Şükrederken de onun hayatta uyguladığı en iyi şekilde hayatımızda uygulamamız gerekiyor, işte bunlardan bir tanesi de aile kurumu. Diyanet İşleri Başkanlığımıza böyle bir konuyu gündeme getirdikleri için çok çok teşekkür ediyorum" dedi.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ise, "Gerçekten çok önemli bir konuya bugün temas edilecek, çünkü bizim toplumumuzun temel taşı aile, eğer ailemiz güçlü ve kuvvetli olursa toplumumuz güçlü kuvvetli ama tam tersi olursa elbetteki yıkıcı olayların ve yürüyüşümüzde ki olumsuzluklarla karşılaşacağımız durumlar olacak. Okuduğum bir kitaptan bir bölümü sizinle paylaşmak istiyorum; İngiliz gazeteci ona sorar derki, 'siz ülkeniz için çok büyük işler yaptınız Osmanlının parçalanmasında çok büyük roller oynadınız ve bizim için bir kahramansınız, ama bundan sonra bizlere gençlere bu Türkler için söyleyeceğiniz şey nedir' diye sorduğunda diyor ki 'Ben şunu gördüm ki Türkleri ayakta tutan en önemli değerleri aile, bizler Hristiyanlar olarak onların ailelerini parçalamazsak aile anlayışlarını yerle bir etmezsek bizler başarıya ulaşamayız. Biz şimdi onları parçaladık sizde onların ailelerini parçalayarak artık nihai amacımıza ulaşacağız' diyor. O yüzden kıymetli kardeşlerim kıymetli hocaların nasıl bir aile hayatımızın olması gerektiğine bir bir değineceklerdir ben tekrardan bu panelde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Develi İlçe Müftüsü Zekeriya Koçak da "Diyanet İşleri Başkanlığımız daha önce Kutlu doğum haftası şimdi ise Mevlid-i Nebi haftası olarak Peygamber Efendimizin Hayatından güzel ahlakından bir bölümünü halkımızla paylaşıyor, Peygamber Efendimizin bir yönünü halkımıza anlatmaya çalışıyor. Bu yıl da Mevlid-i Nebi haftası münasebetiyle Başkanlığımız Peygamberimiz ve Aile konulu bir tema seçti kendisine. Enine boyuna Camilerimizde ve Konferans salonlarımızda Peygamber Efendimizin Aile hayatı, Kuranı Kerim'in bizden istediği aile hayatını anlatmaya çalışacağız" dedi.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Prof Dr Şahin Güven, Seyrani Fakültesi Dekanı Prof Dr Lütfullah Cebeci,Erciyes Üniverstesi İlahiyat Fakultesi Dekanı Prof Dr Temel Yeşilyurt Peygamber efendimizin hayatından ve Kur'an-ı Kerim'den örnekler vererek Aile kavramını anlattı. - KAYSERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı, Mehmet Cabbar, Develi, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:50 Kahramanmaraş'ta Kıbrıs gazilerine madalya ve berat tevcih töreni
18:50 Batman'da okul yararına kermes
18:50 Bursa Emniyet Müdürlüğü asayiş uygulamaları
18:50 Bursa'da süt fabrikasının biyogaz tesisinde çıkan yangın söndürüldü
18:44 AK Parti'den kan bağışı yapanlara tatlı ikramı
18:26 Son Dakika: Eyüpsultan'da öğrenci servisi devrildi: 7 öğrenci yaralandı
18:05 Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait mühimmat deposu imha edildi
18:02 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Erdoğan'ın ABD ziyareti kriz beklentilerini boşa çıkardı
16:06 Son dakika: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'a izlettiği Mazlum Kobani videosu
16:01 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'ü tamamen kaldırma teklifini doğru bulmuyoruz
18:26 Son Dakika: Eyüpsultan'da öğrenci servisi devrildi: 7 öğrenci yaralandı
18:27 Son Dakika: Milliler zafer peşinde! İlk 11'ler belli oldu
17:55 2019 Cuma mesajları resimli – En güzel, anlamlı Cuma mesajları
16:54 2020 resmi tatiller takvimi belli oldu! 2020 resmi ve dini tatiller
14.11.2019 18:50:36