Mevlid-i Nebi Haftası'nda 'Sünnet' Paneli Düzenlendi

İSTANBUL Esenler'de Mevlid-i Nebi Haftası nedeniyle Kur'an'ın anlaşılmasında sünnetin öneminin konuşulduğu bir panel düzenlendi. İstanbul Müftüsü Prof. Dr. H. Kamil Yılmaz, "Kur'an ve sünnet birbirini bütünleyen iki önemli değerdir, ayrı düşünülemez" dedi.Esenler'de, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. H. Kamil Yılmaz başkanlığında Mevlid-i Nebi Haftası'nda düzenlenen 'Sünnet' panelinde Kur'an'ın anlaşılmasında sünnetin önemi konuşuldu. Esenler Belediyesi, İstanbul Müftülüğü ile birlikte Din ve Hayat Dergisi'nin Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle kapak konusu olarak belirlediği 'Sünnet' konulu bir panel düzenledi. Esenler Belediyesi Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezi'nde düzenlenen panelde, Kur'an-ı Kerim'in anlaşılmasında sünnetin önemi konuşuldu.Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun da katıldığı panelde oturum başkanılığını İstanbul Müftüsü Prof. Dr. H. Kamil Yılmaz yaparken diğer konuşmacılar İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) Başkanı Prof. Dr. Raşit Küçük, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murteza Bedir ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yavuz Köktaş oldu."SÜNNETSİZ KURAN VE SÜNNETSİZ BİR DİN DÜŞÜNÜLEMEZ"İstanbul Müftüsü Prof. Dr. H. Kamil Yılmaz 'Kuran ve sünnet aslında beden ve ruh gibi bir bakıma İslam'ın ilahi tarafı kuranla görünen yüzü de sünnetle zahir olmaktadır. Dolayısıyla Kur'an ve sünnet birbirini bütünleyen iki önemli değerdir.O yüzden sünnetsiz kuran ve sünnetsiz bir din düşünülemez' dedi."MEAL ASLA KUR'AN'IN YERİNİ TUTMAZ"Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yavuz Köktaş ise "Sadece Kuran diyorsanız ve İslam'ı kurandan ibaret görüyorsanız o 'cı- ekini almayı hak ediyorsunuz demektir. Bazıları var Arapça bilir Kuranı ondan anlamaya çalışır mealci dediğimiz kesimler de sırf meallerden yola çıkarak İslam inşa etmeye çalışıyorlar. Bugün piyasada 200'e yakın meal var. Hepsi de birbirini eleştirir aşağı-yukarı. Meal asla Kur'an'ın yerini tutmaz asla ve asla. İnsan çok rahatlıkla kalkıp meallerden din inşa edilebileceğini savunuyor.İslam'ı meallere indirgeyebiliyor. O zaman sen o 'cı- ekini almayı hak ediyorsun. Meal okumak ile mealcilik yapmak bambaşka şeyler. Her Müslümanın meal okuması lazım" ifadelerini kullandı.Panelde konuşan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu da, "İstanbul'da kültürel olarak en büyük projeleri yapan belediyelerden biriyiz. Biz bu kültür projelerini yaparken bir kitlesel etkinlik olsun diye değil bu toplumun kendi değerlerinin ortaya çıkmasında her şeyden önemlisi bu toplumda yetişen her bir çocuğumuz nereden geldiğini bilsin ki nereye gideceğini bilmesi konusunda birer rehberlik görevi yapmayı kendimize en önemli hedef en önemli gaye koyduğumuzdandır? diye konuştu.BAŞKAN GÖKSU'DAN TAŞ CAMİ MÜJDESİGöksu, "Allah nasip ederse önümüzdeki hafta Cumartesi günü sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla belediye olarak yapmış olduğumuz Türkiye'nin ilk ve yüzde yüz taş camisinin açılışını yapacağız. Bu caminin açılışına da hepinizi bekliyorum" dedi. - İstanbul