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Mevlid-i Nebi Haftası 'Peygamberimiz ve Aile' temasıyla kutlanacak

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle İl Müftüsü Bekir Gerek'i ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

08.11.2019 11:33 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:38 Mevlid-i Nebi Haftası 'Peygamberimiz ve Aile' temasıyla kutlanacak
Valisi Özdemir Çakacak, Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle İl Müftüsü Bekir Gerek'i ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Eskişehirli vatandaşlarımızın ve tüm İslam aleminin Mevlid Kandil'ini kutlayan Vali Çakacak, nazik ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti iletti. Sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v)'in dünyaya teşriflerinin yıl dönümü olan Mevlid-i Nebi Haftası'na birlik ve beraberlik duyguları içinde erişmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Vali Çakacak, "Alemlere rahmet olarak gönderilen O kutlu nebinin doğumu, insanlık tarihinin en önemli hadiselerinden birisidir. İnsanlığın çok büyük buhranlar yaşadığı bir dönemde akıllara, kalplere, ruhlara hitap ederek; bütün dünyaya huzurun, barışın, kardeşliğin ve güzel ahlakın egemen olacağı manevi bir ortamı tebliğ eden sevgili peygamberimiz; gerek hayat tarzı, gerekse söz ve düşünceleriyle insanlığın yolunu aydınlatmıştır" dedi.

2019 yılı Mevlid-i Nebi Haftası için "Peygamberimiz ve Aile" konusunun belirlendiğini kaydeden Vali Çakacak, ziyaret esnasında duygularını dile getirerek şunları söyledi:

"Alemlere Rahmet olarak gönderilen Hz. Peygamberimiz aynı zamanda iyi bir aile reisiydi. Mevlid-i Nebi Haftası, peygamberimizin örnek yaşayışını, mesajlarını yeniden hatırlamak, yeniden düşünmek ve layığıyla anlamak için önemli bir fırsattır. Bu yılki temanın 'Peygamberimiz ve Aile' olarak belirlenmesi de son derece anlamlıdır. Efendimizin örnek aile hayatını yakından tanımak ve aile kavramının her geçen gün aşındığı günümüz dünyasında o örnek aile hayatından hisseler çıkarmak çok faydalı olacaktır. Peygamber efendimizin örnek ahlakı, yüce kitabımız Kur'an ahlakıdır. O'nun üstün ahlakı, örnek hayat çizgisi, söz ve davranışlarının temsil ettiği üstün değerlerin tümü bütün insanlık için her zaman yaşanabilir ve uygulanabilir özelliktedir."

Hafta boyunca yapılacak programlar hakkında Vali Çakacak'a bilgiler veren İl Müftüsü Bekir Gerek ise, Mevlid-i Nebi Haftasının "Peygamberimiz ve Aile" başlığı adı altında çeşitli etkinliklerle kutlanacağını söyledi.

Müftü Gerek hafta boyunca yapılacak etkinliklere tüm Eskişehirlileri davet etti. - ESKİŞEHİR

Özdemir Çakacak, Bekir Gerek, Eskişehir, Güncel

Kaynak: İHA

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