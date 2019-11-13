Haberler » Güncel » Mevlid-i Nebi Haftasında İl Müftülüğünce 'Peygamberimiz ve Aile' temalı konferans düzenlendi - Haber

Mevlid-i Nebi Haftasında İl Müftülüğünce "Peygamberimiz ve Aile" temalı konferans düzenlendi

Kırşehir'de Mevlid-i Nebi haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen konferansta 'Peygamberimiz ve Ailele' anlatıldı.

13.11.2019 14:41 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:45Mevlid-i Nebi Haftasında İl Müftülüğünce
'de Mevlid-i Nebi haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen konferansta 'Peygamberimiz ve Ailele' anlatıldı.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen konferansa Vali İbrahim Akın, Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gökbel, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ferhat Kuran, Kırşehir POMEM Müdürü Ortaç Şekeroğlu, İl Müftüsü Mehmet Yaman, daire müdürleri, Çiçekdağı Kaymakamı Orhan Gazi Karakaş, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan'ın konuşmacı olarak katıldığı ve 'Peygamberimiz ve Aile' temalı konferans, Mevlid-i Nebi Haftası ile ilgili düzenlenen kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye girenlere Valinin ödül vermesi ile program sona erdi. - KIRŞEHİR

Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, Rektör, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:52 2 metre yükseklikten düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
17:52 HDP önündeki eylemde 72'nci gün (2)
17:51 Mahallede baz istasyonu gerginliği sürüyor -2
17:51 Mahallede baz istasyonu gerginliği sürüyor -3
17:50 Kazada yaralanan PTT görevlisine yoldan geçen sağlıkçı müdahale etti
17:08 YPG/PKK'lı iki terörist, ailelerinin desteğiyle kurtarıldı
17:06 Beton mikserinin altında kalan babasının cansız bedenine sarılıp ağladı
17:06 Pompalı tüfekle dehşet saçan kıskanç koca rahip çıktı
16:42 CHP'li Tanal'dan internet gazeteciliği Basın Kanunu kapsamına alınsın teklifi
16:40 ABD'nin en büyük süt üreticisi Dean Foods iflas etti
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
18:48 Son dakika... Bülent Korkmaz istifa etti
13.11.2019 17:54:09