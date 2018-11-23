23 Kasım 2018, 10:21
»»

Mevlid-i Nebi Haftasında Tutuklu ve Hükümlüler Yarıştı

Mevlid-i Nebi Haftasında Tutuklu ve Hükümlüler Yarıştı

Bozüyük Açık Cezaevinde tutuklu ve hükümlüler, Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen bilgi yarışmasına katıldı.

Bozüyük Açık Cezaevinde tutuklu ve hükümlüler, Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen bilgi yarışmasına katıldı.

Bozüyük İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen yarışma Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından yarışmacılara Hz. Peygamber'in doğumu, ölümü, yaşamı ve yönettiği savaşlarla ilgili 15 soru yöneltildi. Yarışmanın sonunda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Programa Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakcı, Belediye Başkan Yardımcısı Resim Keskin, İlçe Müftüsü Mustafa Topal, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Levent Susam, Açık Cezaevi Müdürü Ruhi Aytuttu ile tutuklu ve hükümlüler katıldı. - BİLECİK Bozüyük
23 Kasım 2018 Cuma 10:21