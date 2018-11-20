Mevlid-i Nebi Sergisi Açıldı

Malatya
Büyükşehir Belediyesi tarafından Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla "Hüsn-i Hat ve Tezhip Atölye Sergisi" açıldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'ndeki sergi düzenlenen törenle açıldı.
Serginin açılışından konuşan Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter
yardımcısı Metin Torun
, "Peygamber efendimizi anmak için yaptığınız bu çalışma hepimizi gururlandırdı. Ne mutlu onu ananlara, onun yolundan gidenlere." ifadelerini kullandı.
Konuşmanın ardından serginin açılış kurdelesi kesildi.
Sergi, 19-25 kasım tarihlerinde arasında ziyaret edilebilecek.
Malatya