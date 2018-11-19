Erzurum
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen
, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.
Sekmen, mesajında, Peygamberimiz Hazreti Muhammed
'in dünya alemini şereflendirdiği müstesna bir günü idrak etmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Peygamberin doğumunu anlamaktan asıl gaye, evrensel olan nübüvvetini, Kur'an'a dayanan yüce ahlakını, insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır, kerem ve cömertliğini anlamaktır. Kısaca insanlığa sunduğu değerlerin farkına varmak. Peygamberin eşsiz hayatının bilinmesi ve örnek alınması, her insanın yegane gayesi ve görevi olmalıdır. Çünkü hayatımız, Allah Resulünün sünnetine uygun yaşandığında anlam kazanır."
Sekmen, bu mübarek günlerde toplum olarak büyük-küçük demeden camileri doldurup ibadet yapılması gerektiğini ifade ederek, Mevlid Kandili
'nin tüm mazlum coğrafyalara birlik ve beraberlik getirmesini temenni etti.
Hz.Muhammed,Mehmet Sekmen,Erzurum,Mevlid Kandili
19 Kasım 2018 Pazartesi 09:40