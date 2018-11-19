19 Kasım 2018 Pazartesi 11:01



19 Kasım 2018 Pazartesi 11:01

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe ve AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, Mevlid Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.Seçen, mesajında, Mevlid Kandili'nin hayatı boyunca ahlak, fazilet, şefkat ve merhametin sembolü olan son peygamber Hazreti Muhammed'in dünyayı teşrif ettiği gece olduğunu kaydetti.Allah Resulü'nün sadece İslam alemi için değil, tüm insanlığın huzura ermesi için tebliğde bulunduğunu ifade eden Seçen, şöyle devam etti:"Peygamberimiz, yaşadığı dönemde ahlakı, örnek kişiliği ile büyük bir toplum önderi olduğunu ispatlamıştır. Hazreti Muhammed'in hayatını iyi idrak etmek, her Müslüman için en temel bir vazifedir. Kendine her türlü kötülüğü yapanları, onu öldürmeye kararlı müşriklere bile büyük bir şefkat ve merhamet örneği göstererek affeden peygamberimizin, doğumu insanlık adına ciddi bir önem taşımaktadır. Onun için yüce peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ın dünyayı şereflendirdiği bu geceyi de çok iyi idrak etmek gerekir. Bu gecenin inananlar için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum."AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe ise mesajında, Mevlid Kandili'nin, Hazreti Muhammed'in toplum hayatına yön veren merhameti, adaleti ve cömertliği ile insanlığa sunduğu değerlerin iyi anlaşılarak, İslam ahlakıyla güzelleşilmesi gereken bir mevsim olduğunu kaydetti.Menekşe, "Peygamber efendimiz, ırk, dil, din, yaş, renk ve cinsiyet farkı gözetmeksizin insana sorumluluklarını öğretmiştir. İnsanlık, hakkın ve hakikatin yolunda olmayı, adaletten ayrılmamayı, fazileti ondan öğrenmiştir. Mevlid Kandili'nin insanlığa sevgi, kardeşlik, barış ve huzur getirmesini, sevgili Peygamberimizi daha iyi tanımamıza vesile olmasını diliyorum." dedi.AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar da mesajında, Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed sadece bir kavme veya millete değil, bütün insanlığa peygamber olarak gönderilmiştir. O'na iman etmenin, O'nun ümmeti olmanın ve O'nu sevmenin mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz." ifadelerine yer verdi.