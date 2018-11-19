19 Kasım 2018 Pazartesi 12:22



19 Kasım 2018 Pazartesi 12:22

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Mevlid Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.Yıldız, mesajında, sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın dünyayı teşriflerinin yıl dönümünü bir kez daha birlik ve beraberlik duyguları içinde idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.Hazreti Muhammed Mustafa'nın bütün insanlık için bir şahit, müjdeleyici, bir elçi, olduğunu belirten Yıldız, şöyle devam etti:"Onun doğumu insanlık tarihinin en önemli hadiselerinden biridir. Çünkü Yüce Allah onu bütün alemlere rahmet olarak göndermiştir. İslam dini ile alemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimizin örnek hayatı ve davranışlarından dürüstlüğü, emaneti korumayı, insan haklarına uymayı, zayıf ve muhtaçlara yardım etmeyi, yetim ve kimsesiz çocuklara kol kanat germeyi, yararlı insan olmayı hayatımız boyunca kendimize prensip edinmeliyiz. Sevgili Peygamberimizin dünyayı şereflendirmesinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili'nin bütün insanlığa rahmet ve huzur getirmesini Yüce Mevla'dan niyaz eder, Mevlid-i Nebi'nin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı pekiştirmeye vesile olmasını Yüce rabbimizden niyaz ederim."