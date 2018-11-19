Bayburt
Valisi Ali Hamza Pehlivan
ve Bayburt Belediye Başkanı Mete
Memiş, Mevlid Kandili
dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Pehlivan, mesajında, Hazreti Muhammed
Mustafa'nın kutlu doğumunun yıl dönümünü bir kez daha kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Dinin emirlerini insanlığa ulaştıran, gerek hayat tarzı, gerekse söz ve düşünceleriyle yaratılış ve var oluşun sırrını anlatmaya, bilgi, inanç ve selamete çağıran Hazreti Muhammed'in bütün ahlaki güzellikleri yaşayarak öğütleyen örnek bir kişi olduğuna dikkat çeken Pehlivan, şunları kaydetti:
"Alemlerin efendisi Peygamberimiz, örnek ahlakı ile bizlere her zaman ışık olmaktadır. O, güzel ahlakı ile henüz peygamberlik müjdelenmeden önce bile herkesin takdir ve beğenisini alan eşsiz bir kişiliğe sahipti. Bu yüzdendir ki peygamberlik dönemi öncesinde bile kendisine "Muhammed'ül Emin" denilmekteydi. Hayatının her döneminde herkese karşı adaletli ve hoşgörülü davranan Peygamberimiz, sadece sözleriyle değil davranışlarıyla da tüm insanlığa iyi bir insan olmanın en güzel örneklerini göstermiştir."
Belediye Başkanı Memiş de alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Peygamberin sünnetinin bütün insanlık için bir kurtuluş reçetesi olduğuna vurgu yaptığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:
"Bugün, tüm insanlık Hazreti Peygamberin çağlar üstü örneklik ve rehberliğine her zamankinden daha fazla muhtaçtır. Resul-i Ekrem'in rehberliğini tüm insanlığa tanıtacak olanlar da hiç şüphesiz Müslümanlardır. Bu Mevlid Kandili vesilesiyle bir daha hatırlamalıyız ki, nübüvvetin şifa dağıtan pınarları kıyamete kadar kurumayacaktır. İki cihan güneşi efendimizin sünneti, cahiliye karanlığında boğulan sahipsiz bir toplumu nasıl ihya ettiyse, bugünün insanını da selamete ulaştıracak kudrettedir. Yeter ki bizler, Peygamber Efendimize layık bir ümmet olabilelim."
Ahmet Mete,Hamza Pehlivan,Bayburt,Mevlid Kandili
19 Kasım 2018 Pazartesi 12:45