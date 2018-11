19 Kasım 2018 Pazartesi 14:08



Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ve Kırşehir Sağlık-Sen Şube Başkanı Cuma Köysüren, Mevlid Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.Bahçeci, mesajında, alemlere rahmet olarak dünyaya gelen Hazreti Muhammed'in doğduğu mübarek geceyi karşılamanın ve idrak etmenin mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.Doğumu ile insanlık tarihinin akışını değiştiren Hazreti Muhammed'in tebliğ ettiği ilahi mesajların insanlık üzerindeki cehalet bulutlarını dağıttığını ifade eden Bahçeci, şunları kaydetti:"İnsanı insan yapan bütün güzelliklerin, ahlaki erdemlerin odaklandığı bir şahsiyet olan Hazreti Peygamberin hayatında ve öğütlerinde bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatacak güçlü bir ışık, güzel bir örnek vardır. Her açıdan buhran içinde kıvranan insanlığa verdiği mesajlarla çıkış yolunu gösteren Peygamberimiz Hazreti Muhammed, maddi ve manevi sıkıntılarla boğuşan günümüz dünyasına da kurtuluş reçetesini sunmaktadır. Onun engin sevgi ve hoşgörüsüne, izzet ve keremine, rehberliğine her zamankinden fazla muhtacız. Sevgili Peygamberimizi ve onun öğütlerini en güzel şekilde anlamak ve hayatımıza uygulamak durumundayız. Yüce Rabbimizin rahmet kapılarını sonuna kadar açtığı bu gecede, şehrimiz, ülkemiz, İslam alemi ve tüm insanlık için de duada bulunarak, barış ve kardeşlik duygularının yoğunlaştığı, huzur dolu bir dünya dilerken, bu kandil gecesinin ailemiz, milletimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ederim."Köysüren de mesajında, Hazreti Muhammed'in İslam'ı müjdeleyerek, tüm insanlığa örnek bir hayat sürdüğünü, hayatıyla, ömrü boyunca ümmetini iyiye, güzele ve doğru olana yönlendirdiğini vurguladı.Tüm İslam aleminin Mevlid Kandili'ni tebrik eden Köysüren, "Bütün insanlığın kurtarıcısı olan Sevgili Peygamberimizin güzel ahlakını kendimize örnek almalı, bizlere sunduğu bütün değerleri ve yol gösterici öğütlerini hayatımızın her alanında uygulamalıyız. Mevlid Kandili'nin, maneviyata her zamankinden daha çok ihtiyacımız olan şu günlerde, insanlığın içine düştüğü sıkıntıların, kardeşlik ve merhamet duygularının güçlenmesine vesile olmasını diliyor, İslam aleminin mübarek Mevlid Kandili'ni kutluyorum." ifadelerini kullandı.