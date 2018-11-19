Toroslar
Belediye Başkanı ve MHP Mersin
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna
, Mevlid Kandili
dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Tuna mesajında, tüm Müslüman aleminin kandilini kutladı.
Bu günün mübarek bir gün olduğunu belirten Tuna, şunları kaydetti:
"Mevlid Kandili, Peygamberimizin yaşayışını, hadisi şeriflerini, mesajlarını yeniden hatırlamak, yeniden düşünmek ve layıkıyla anlamak için bir fırsattır. Allah'ın rahmet ve merhamet kapılarının ardına kadar açıldığı, dualarımızın kabul olduğu bu günlerde birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeli, yardımlaşma ve dayanışma içerisinde olmalıyız. Bu gecenin getireceği manevi iklimden pay alarak dualarımızın kabulünü Allah'tan niyaz ederim."
Mersin,Milliyetçi Hareket Partisi,Toroslar,Mevlid Kandili
19 Kasım 2018 Pazartesi 15:21