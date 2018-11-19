Van
'ın Başkale
Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Asım Solak
, Mevlid Kandili
dolayısıyla mesaj yayımladı. Hazreti Muhammed
'in dünyayı şereflendirdiği gecede Mevlid Kandili'nin idrak edildiğini belirten Solak, avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı bu gecede anın bir asra bedel olduğunu vurguladı.
Birlik ve beraberliğe, kardeşlik ve dayanışmaya ihtiyaç duydukları bugünlerde birbirlerine daha sıkı kenetlenmeleri gerektiğini bildiren Solak, "Mevlid-i Nebi haftamızın ilçemize, milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyor, rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı bu gecede, tüm hemşehrilerimin kandilini kutluyorum."
Asım Solak,Başkale,Van,Mevlid Kandili
19 Kasım 2018 Pazartesi 15:26