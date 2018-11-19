Ladik
Belediye Başkanı Selim Özbalcı
, Mevlid Kandili
dolayısıyla mesaj yayımladı.
Başkan Özbalcı, mesajında, Hz. Muhammed'in dünyaya gelişinin sene-i devriyesini idrak etmenin onuru, gururu ve manevi hazzını yaşadıklarını ifade etti.
"Bilgeliği, yüksek ahlakı ve erdemleriyle tüm insanlığa örnek olan Peygamberimizi andığımız Mevlid Kandili, sevgi ve hoşgörü iklimi içinde birlik, beraberlik, yardımlaşma duygularını en güzel şekilde yaşadığımız manevi değeri yüksek bir gündür." ifadesinde bulunan Özbalcı, şunları kaydetti:
"Mevlid Kandili, her sözü ve davranışı ile ufkumuzu aydınlatan ve gönül dünyamızı güzelleştiren Peygamberimizin biz inananlara kazandırdığı kardeşlik, dostluk, sevgi, güven ve alçak gönüllülük anlayışını daha iyi kavramamıza vesile olmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, birlik, beraberlik ve yardımlaşma duygularımızı güçlendiren Mevlid Kandili'nin ilçemize, ülkemize ve tüm İslam alemine mutluluk, huzur ve barış getirmesini diliyor, tüm İslam aleminin Mevlid Kandili'ni kutluyorum."
Selim Özbalcı,Ladik,Mevlid Kandili
19 Kasım 2018 Pazartesi 15:44