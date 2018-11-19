MHP Çarşamba
İlçe Kadın Kolları üyeleri Mevlid Kandili
nedeniyle Çarşamba Tarihi Köprüsü'nde helva ikramında bulundu.
İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Kamçıoğlu ve üyeler köprüde kurulan stantta vatandaşlara helva dağıttı.
Kamçıoğlu, "Mevlid Kandili, Peygamber Efendimizin doğumunun yıl dönümü. Müslüman alemi olarak bugün bizler için büyük önem taşıyor. Bizler de Müslüman alemi için büyük önem taşıyan böyle özel ve ibadetle geçen bir günde vatandaşlarımıza helva ikram etmeyi uygun gördük. Helvalarımızı da ilçe kadın kolları üyelerimizle birlikte dağıtmanın mutluluğunu paylaşıyoruz." dedi.
MHP Çarşamba İlçe Başkanı Kemal Düzgün ve yönetim kurulu üyeleri de helva ikramına katıldı.
19 Kasım 2018 Pazartesi 16:36