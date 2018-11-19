Mevlid Kandili

19 Kasım 2018 Pazartesi 17:14



19 Kasım 2018 Pazartesi 17:14

Vezirköprü ilçesinde, İmam Hatip Ortaokulu tarafından Mevlid-i Nebi programı düzenlendi.Hz. Muhammed'in doğum yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen program Vezirköprü Belediye Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Mehmet Gazi, programda yaptığı konuşmada, gençlere Hz. Peygamber'in sünnetini, ahlakını, tebliğ ettiği hakikatlerin iyi anlatılması ve gençlerin Hz. Peygamberi yakından tanımaları gerektiğini ifade etti.Konuşmaların ardından öğrencilerin hazırladığı oyun sahnelendi.Program, okulun ilahi grubunun seslendirdiği ilahilerle sona erdi.Programa, Kaymakam Kudret Kurnaz, Vezirköprü Belediye Başkan Yardımcısı Salih Sefacı, Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürü Serhat Koray Yağcı, Vezirköprü İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demircan, Vezirköprü Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Uyar, Vezirköprü İlçe Müftüsü Ali Eraş, Milli Eğitim Şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.