19 Kasım 2018 Pazartesi 17:45



19 Kasım 2018 Pazartesi 17:45

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Mevlid Kandili dolayısıyla birer kutlama mesajı yayımladı.Vali Kocabıyık, mesajında, Peygamber efendimizin dünyayı teşriflerinin sene-i devriyesi olan Mevlid Kandilini idrak etmenin mutluluğunu yaşadığını aktardı.Kandil günlerinin önemine değinen Kocabyık, güzel ahlaklı bir nesil yetiştirmek için toplumun tüm kesimlerine görev düştüğünün altını çizdi.Dünyanın bir çok yerinde devam eden savaş ve çatışmaların, akan kan ve gözyaşlarının sona ermesini dileyen Kocabıyık, şunları kaydetti:"Toplumun her kesimine ayrı bir önem veren Peygamber efendimiz, gençlere de büyük önem vermekteydi. Gençlere, söz ve davranışları ile doğru yolu gösteren efendimiz, Müslümanlığı yaymak adına gençlere önemli görevler vermiştir. Nasıl ki, o dönemde Peygamber efendimize inanıp onun etrafında toplanan gençler, İslam'ın yayılmasına ve insanlığın karanlıktan kurtulmasına katkı sağlamış ise, bugün de İslam dininin güçlü kalesi, mazlumların güven kapısı Türkiye Cumhuriyeti'nin pırıl pırıl evlatları olan gençlerimizin, Peygamber efendimizin güzel ahlakını örnek alarak Müslümanların aydınlık geleceğinin mimarları olacaklarına inancım tamdır. Biz yetişkinler de gençlerimize güvenip onlara her konuda destek olmalı; onları, milli ve manevi değerlere sahip olarak yetiştirmek suretiyle bu kutlu yürüyüşlerine katkı sağlamalıyız."Başkan Nurullah CahanUşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan ise, mesajında, Mevlid Kandili'ne ulaşmanın sevincini yaşadığını ifade etti.Birlik ve beraberlik vurgusunda bulunan başkan Başkan Cahan, şunları aktardı:"Hz. Muhammed'i (S.A.V) sevmek ve örnek almak demek, onun insanlığın huzuru ve kalıcı barışı için yaptığı çağrıyı günümüze taşıyarak, hayatımıza yansıtmak demektir. Müslümanlar olarak sevgili Peygamberimizi ve onun mesajını her yönüyle doğru tanımalı, insanlığa doğru tanıtmalıyız. Yüce Rabbimizin rahmet kapılarını sonuna kadar açtığı bu gecede, şehrimiz, ülkemiz, İslam alemi ve tüm insanlık için de duada bulunarak tutum ve davranışlarımızı onun örnek ahlakına ve tavsiyelerine göre şekillendirmeliyiz.Bu duygu ve düşüncelerle tüm milletimizin ve İslam aleminin Mevlid Kandili'ni en içten dileklerimle kutluyor, ülkemize ve tüm insanlık alemine esenlikler getirmesi temennisiyle, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."Rektör Ekrem SavaşUşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş da Mevlid-i Nebi Haftası ve Mevlid Kandili'nin önemine değindi.Yüce dinimiz İslamı bizlere öğreten, adalet, merhamet, hikmet ve muhabbet peygamberi Hz. Muhammed aleyhisselamın dünyaya teşrifinin 1447. yıl dönümünü idrak etmenin mutluluğunu yaşadığını kaydeden Ekrem Savaş, "Bütün insanlığa örnek olacak bir hayat sürmüş olan Peygamber efendimiz (SAV), güzel ahlakı, sevgiyi, şefkat ve merhameti, barış ve hoşgörüyü kendi yaşamından tüm insanlığa aktarmıştır." ifadelerini kullandı.