Uşak
'ta Mevlid Kandili
dolayısıyla vatandaşlar, camilerde Kur'an-ı Kerim okudu, namaz kıldı ve dua etti.
Tarihi Ulu Camisi'nde düzenlenen programda konuşan Uşak İl Müftüsü Eyüp
Baldemir, kandil gecelerinin önemine değinerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.
Hz. Muhammed aleyhisselamın dünyaya teşrifinin 1447. yıl dönümünü idrak etmenin mutluluğunu yaşadığını kaydeden Baldemir, dini duyguların yoğunluk kazandığı, merhamet, şefkat, yardımlaşma ve dayanışma hislerinin doruk noktaya ulaştığı kandil günlerinde yapılan ibadetlerin makbul olduğunu söyledi.
Kandil dolayısıyla polis ekipleri, cami önlerinde önlem aldı.
Uşak,Kandil Dağı
19 Kasım 2018 Pazartesi 20:02