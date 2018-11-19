Ağrı
'nın Eleşkirt
ilçesinde vatandaşlar, Mevlid Kandili
dolayısıyla camilere akın etti.
Eleşkirt'te akşam namazı ile yatsı namazı arasında düzenlenen Mevlid Kandili programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Merkez
Camisini dolduran vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim dinleyerek dua etti.
Cami çıkışında vatandaşlar tarafından gül suyu ve lokum dağıtıldı.
Emekli imam Cesim Zengin, Mevlid Kandili'nin önemine değinerek, kandillerde ellerin semaya açıldığı bol bol namaz kılındığı bir gece olduğunu dile getirdi.
Zengin, başta Türkiye
olmak üzere tüm İslam aleminin kandilini kutladı.
Ağrı,Eleşkirt,Mevlid Kandili
19 Kasım 2018 Pazartesi 20:06