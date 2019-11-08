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Mevlid Kandili

AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser Mevlid Kandili nedeniyle mesaj yayımladı.

08.11.2019 11:36 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:36 Mevlid Kandili
AK Parti Selman Oğuzhan Eser Mevlid Kandili nedeniyle mesaj yayımladı.
Eser mesajında, İslamiyet'in dünyaya duyurulması ve insanlığa tebliğ edilmesini sağlayan Peygamber Efendimiz (S.A.V)'in tevellüdünü ifade eden Mevlid Kandili'ne kavuşmanın mutluluğunu hep birlikte yaşadığımızı belirtti.
Kur'an-ı Kerim'de peygamberin hayatının ümmete en güzel örnek olarak gösterildiği ve rehber edinilmesi istendiğini anımsatan Eser, mesajının devamın da şunlara yer verdi:
"Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V), Müslümanlar ve bütün insanlık için, her bakımdan mükemmel ve örnek bir hayat sürmüş; ahlakı, sevgiyi, şefkat ve merhameti, barış ve hoşgörüyü kendi yaşamında en somut şekilde insanlığa aktarmıştır. İnsanlığın çok büyük buhranlar yaşadığı bir dönemde akıllara, kalplere, ruhlara hitap ederek, bütün dünyaya huzurun, barışın, kardeşliğin ve güzel ahlakın egemen olacağı manevi bir ortamı tebliğ etmiştir. Bütün insanlığın kurtuluşunun müjdecisi olan Sevgili Peygamberimizi bir kez daha anlama ve anma vesilesi olarak büyük bir önem ve anlam taşıyan mübarek Mevlid Kandili dolayısıyla, başta Karamanlı hemşehrilerim olmak üzere bütün İslam aleminin kandilini kutluyor, Cenab-ı Hak'tan, İslamiyetin ve yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in ışığında ülkemiz ve insanlık için; mutluluk, huzur, hoşgörü, adalet ve barışın hakim olduğu bir dünyada yaşamayı nasip etmesini diliyorum."

Mevlid Kandili, Milletvekili, AK Parti, Karaman, Güncel

Kaynak: AA

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